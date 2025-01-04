Экс-директор «Барсы» Фрейша о наказании для Винисиуса: «Минимум 6 матчей дисквалификации. Иначе скандал»

Тони Фрейша призвал дисквалифицировать Винисиуса минимум на 6 матчей.

В пятницу в перенесенной игре Ла Лиги с «Валенсией» (2:1) вингер «Реала» был удален за толчок вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

«Статья 103 Дисциплинарного кодекса RFEF гласит, что нападения наказываются дисквалификацией на срок от 4 до 12 матчей», – написал экс-директор «Барсы» Фрейша в соцсетях.

«Согласно Дисциплинарному кодексу RFEF, Винисиус должен быть наказан следующим образом: от 4 до 12 матчей за агрессию (статья 103), от 2 до 3 матчей за споры с судьей (статья 127). Другими словами, минимум 6 матчей. Иначе будет скандал», – уточнил Фрейша.

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