Экс-директор «Барсы» Фрейша о наказании для Винисиуса: «Минимум 6 матчей дисквалификации. Иначе скандал»
Тони Фрейша призвал дисквалифицировать Винисиуса минимум на 6 матчей.
В пятницу в перенесенной игре Ла Лиги с «Валенсией» (2:1) вингер «Реала» был удален за толчок вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.
«Статья 103 Дисциплинарного кодекса RFEF гласит, что нападения наказываются дисквалификацией на срок от 4 до 12 матчей», – написал экс-директор «Барсы» Фрейша в соцсетях.
«Согласно Дисциплинарному кодексу RFEF, Винисиус должен быть наказан следующим образом: от 4 до 12 матчей за агрессию (статья 103), от 2 до 3 матчей за споры с судьей (статья 127). Другими словами, минимум 6 матчей. Иначе будет скандал», – уточнил Фрейша.
Винисиус толкнул вратаря в шею – прямая красная, с поля уводили силой. Новый скандал на «Месталье»
Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Тони Фрейши в X
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