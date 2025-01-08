В «Барсе» недовольны баном Винисиуса всего на 2 матча. В клубе не понимают, почему игрока «Реала» за агрессию наказали мягче, чем Левандовского за жест

В «Барселоне» недовольны баном Винисиуса всего на 2 матча.

Вингер «Реала » дисквалифицирован на два матча за толчок сзади в голову вратаря «Валенсии» Столе Дмитриевски в матче Ла Лиги (2:1). По итогам эпизода Винисиусу была показана красная карточка.

Как передает Diario Sport, «Барселона » осталась недовольна степенью наказания Винисиуса и провела параллель с дисквалификацией Роберта Левандовского после удаления в матче с «Осасуной» в ноябре 2022 года. Тогда поляк пропустил три матча за то, что, покидая поле, он показал спорный жест, дотронувшись до носа – арбитр Хиль Мансано расценил как проявление неуважения к его авторитету.

В «Барселоне» не понимают, как жест, который можно считать неоднозначным в плане намерений, получил более суровое наказание, чем агрессивное поведение Винисиуса. В клубе считают, что к этой ситуации отнеслись слишком мягко и расценивают ее как серьезное нападение. По их мнению, подобные решения создают ощущение неравного отношения к игрокам разных команд.

Вице-президент клуба Елена Форт прокомментировала эту ситуацию в интервью RAC1: «Это показывает, с чем «Барселона» сталкивается каждый день. Это непропорционально, если сравнивать с тем, что произошло с Ханси Фликом».