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Букмекеры уравняли шансы Салаха и Винисиуса на «Золотой мяч». Мбаппе – 3-й, Холанд – 5-й

Мохамед Салах и Винисиус Жуниор котируются главными фаворитами на получение «Золотого мяча» в 2025 году по версии букмекеров.

При открытии линии нападающий «Ливерпуля» был 8-м в списке фаворитов «Золотого мяча» за 21.00. В середине декабря он стал вторым за 6.00, а сейчас сравнялся с Винисиусом – на египтянина и форварда «Реала» дают по 4.50.

Топ-3 у букмекеров замыкает другой игрок мадридского клуба – Килиан Мбаппе (6.00).

Кто выиграет «Золотой мяч» в 2025 году по версии букмекеров:

1-2. Винисиус («Реал») – 4.50

1-2. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 4.50

3. Килиан Мбаппе («Реал») – 6.00

4. Ламин Ямаль («Барселона») – 7.00

5. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 8.00

6-7. Роберт Левандовски («Барселона») – 11.00

6-7. Джуд Беллингем («Реал») – 11.00

8-9. Рафинья («Барселона») – 17.00

8-9. Харри Кейн («Бавария») – 17.00

10. Коул Палмер («Челси») – 21.00

Остальные – от 34.00

Ставочная вики Спортса

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Опубликовал: Кирилл Михайлов
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