Анчелотти о Суперкубке Испании в Саудовской Аравии: «Это хорошо для команд – они могут ощутить поддержку местных болельщиков»

Карло Анчелотти высказался о проведении Суперкубка Испании за пределами страны.

В полуфинале Суперкубка Испании «Реал» встретится с «Мальоркой». Игра состоится 9 января.

Матчи этого турнира проходят в Саудовской Аравии.

«Проведение соревнования здесь – это хорошо для испанского футбола. В первую очередь для команд, которые играют здесь, потому что у них есть возможность ощутить поддержку всех местных болельщиков», – сказал главный тренер «Реала ».

Анчелотти о бане Винисиуса: «Наказание неправильно. Продолжаю говорить, что трудно быть им – мы слышим, что происходит на поле»