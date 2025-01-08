«Реал» и «Барса» передадут «Мальорке» по 200 000 евро призовых за Суперкубок Испании. Клуб гарантированно заработает 1,3 млн евро за участие в турнире

«Реал» и «Барселона» передадут «Мальорке» часть доходов от Суперкубка Испании.

Об этом рассказал директор «Мальорки» по бизнесу Альфонсо Диас.

«Часть полученных средств они разделят с нами и «Атлетиком », но я не буду вдаваться в подробности.

Это определяет федерация, и хотя мы не видели соглашения, мы постарались, чтобы условия были такими же, как и в прошлом году», – сказал Диас.

Diario Sport сообщает, что «Реал » и «Барселона » передадут «Мальорке» по 200 тысяч евро – таким образом, клуб гарантированно получит за участие в Суперкубке Испании 1,3 млн евро. В предыдущем розыгрыше дополнительные выплаты от других участников турнира получила «Осасуна ».

Суперкубок Испании пройдет в Саудовской Аравии с 8 по 12 января. В полуфинале турнира «Барселона» сыграет с «Атлетиком» 8 января, а «Реал» – с «Мальоркой» 9-го.