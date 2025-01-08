Анчелотти о бане Винисиуса: «Наказание неправильно. Продолжаю говорить, что трудно быть им – мы слышим, что происходит на поле»

Карло Анчелотти отреагировал на дисквалификацию Винисиуса Жунииора.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации принял решение дисквалифицировать бразильца на два матча Ла Лиги. Ранее вингер «Реала» получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:1) – он толкнул вратаря Столе Димитриевски сзади в голову.

Болельщики «Валенсии» выкрикивали «Пляжный мяч Винисиусу» на протяжении игры и освистывали Винисиуса при касании мяча.

«И я, и он слышим, что происходит на поле. Я продолжаю говорить, что быть Винисиусом трудно.

Наказание неправильно», – завил главный тренер «Реала».

Анчелотти о Винисиусе: «Трудно быть им – мириться с оскорблениями, со всем происходящим. Он расстроен из-за красной, извинился»