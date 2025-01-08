  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анчелотти о бане Винисиуса: «Наказание неправильно. Продолжаю говорить, что трудно быть им – мы слышим, что происходит на поле»
55

Анчелотти о бане Винисиуса: «Наказание неправильно. Продолжаю говорить, что трудно быть им – мы слышим, что происходит на поле»

Карло Анчелотти отреагировал на дисквалификацию Винисиуса Жунииора.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации принял решение дисквалифицировать бразильца на два матча Ла Лиги. Ранее вингер «Реала» получил красную карточку в матче с «Валенсией» (2:1) – он толкнул вратаря Столе Димитриевски сзади в голову. 

Болельщики «Валенсии» выкрикивали «Пляжный мяч Винисиусу» на протяжении игры и освистывали Винисиуса при касании мяча.

«И я, и он слышим, что происходит на поле. Я продолжаю говорить, что быть Винисиусом трудно.

Наказание неправильно», – завил главный тренер «Реала».

Анчелотти о Винисиусе: «Трудно быть им – мириться с оскорблениями, со всем происходящим. Он расстроен из-за красной, извинился»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
logoЛа Лига
logoКарло Анчелотти
дисквалификации
logoВаленсия
болельщики
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Анчелотти о Винисиусе: «Все болельщики «Реала» любят его, поэтому он так хорош. Один из лучших в мире»
476 января, 21:33
Анчелотти о Винисиусе: «Улучшил отношение к происходящему на стадионах. Спрогрессировал настолько, что стал лучшим в мире»
385 января, 14:16
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» попросит об обновлении состава судейского комитета. Клуб не доверяет ни президенту CTA, ни главе ВАР (Relevo)
через 1 минуту
EFL о жалобах Артеты на мяч в Кубке лиги: «Не получали подобных комментариев ни в одном из предыдущих 88 матчей. Этот мяч успешно использовался в Серии А и Ла Лиге»
212 минут назад
Диалло продлит контракт с «МЮ» на этой неделе. Вингеру повысят зарплату
427 минут назад
Консейсау мог сменить Тедеско в сборной Бельгии. Ему предлагали зарплату вдвое больше, чем в «Милане» (SudInfo)
328 минут назад
Поттер возглавит «Вест Хэм» – контракт на 2,5 года. Он будет руководить командой в матче с «Виллой» в Кубке Англии в пятницу (Дэвид Орнстейн)
930 минут назад
Влахович покинет «Ювентус» летом, если не продлит контракт – форварда не хотят отпускать бесплатно. Клуб рассматривает Зиркзе, Коло-Муани и Фюллькруга ему на замену
749 минут назад
«Вест Хэм» уволил Лопетеги. Клуб идет 14-м в АПЛ
41сегодня, 15:24
Ямаль верит в чемпионство «Барсы»: «Сделаем все, чтобы выиграть трофеи. 2025-й будет лучшим годом в нашей жизни, надеюсь»
12сегодня, 15:04
Канчельскис о лучших советских и российских игроках в Европе: «Заваров. В тройку включил бы Михайличенко и Дасаева. Про себя некорректно говорить»
41сегодня, 14:55
Семин о лучших российских игроках в Европе: «Канчельскис, Мостовой, Карпин, Онопко. Нынешнее поколение не может сравниться с ними, не хватает мастерства»
38сегодня, 14:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Баварии» интересен Урбиг в качестве дублера Нойеру. 21-летний вратарь «Кельна» может перейти летом
2 минуты назад
«Оренбург» подписал Татаева из «Алании». 26-летний защитник – воспитанник «Краснодара»
120 минут назад
«Марсель» бесплатно подписал Луиса Фелипе. Вратарь Лопес отдан в аренду «Лансу»
147 минут назад
В «Браге» опровергли интерес «Спартака» к Саласару: «Неправда»
4сегодня, 15:30
Саттон о критике Трента: «Чрезмерна и несправедлива на фоне одной плохой игры. Он был великолепен в этом сезоне и выиграл все с «Ливерпулем», уйти в «Реал» – его право»
6сегодня, 15:18
Глава ФНЛ о показе Первой лиги в Китае: «Платформа с 1,3 млрд пользователей, пока цифры не очень большие, но это необходимо для развития турнира. Отказались от контракта с Казахстаном»
4сегодня, 15:03
Дьяков об иностранных тренерах в РПЛ: «Странно, когда приезжают такие, как Илич в «Пари НН» – без имени, непонятно кто и откуда. Иностранец должен быть топовым»
12сегодня, 14:53
Белоголовцев не верит в чемпионство «Спартака»: «Зенит» в связи с неограниченными финансами обязательно усилится. Его титул еще раз покажет бессмысленность происходящего в РПЛ»
39сегодня, 14:39
«Тоттенхэм» – «Ливерпуль». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
3сегодня, 14:30
«Динамо» отдаст Лепского в аренду «Соколу» до конца сезона без выкупа. Зарплата защитника составит 500 тысяч рублей в месяц (Иван Карпов)
9сегодня, 14:27
Рекомендуем