«Реал» не проигрывает 7 матчей во всех турнирах – 6 побед и ничья. Дальше – «Мальорка» в полуфинале Суперкубка Испании
«Реал» не проигрывает во всех турнирах более месяца.
Сегодня мадридская команда разгромила «Депортива Мелера» (5:0) в матче 1/16 финала Кубка Испании.
В 7 последних матчах «Реал» одержал 6 побед и сыграл вничью с «Райо Вальекано» (3:3). Последний раз команда Карло Анчелотти проигрывала 4 декабря – «Атлетику» в Ла Лиге (1:2).
В следующем матче «Реал» сыграет с «Мальоркой» в полуфинале Суперкубка Испании. Игра пройдет в четверг, 9 января.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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