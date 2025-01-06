«Реал» не проигрывает 7 матчей во всех турнирах – 6 побед и ничья. Дальше – «Мальорка» в полуфинале Суперкубка Испании

«Реал» не проигрывает во всех турнирах более месяца.

Сегодня мадридская команда разгромила «Депортива Мелера» (5:0) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

В 7 последних матчах «Реал » одержал 6 побед и сыграл вничью с «Райо Вальекано» (3:3). Последний раз команда Карло Анчелотти проигрывала 4 декабря – «Атлетику» в Ла Лиге (1:2).

В следующем матче «Реал» сыграет с «Мальоркой» в полуфинале Суперкубка Испании. Игра пройдет в четверг, 9 января.