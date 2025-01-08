«Винисиус – один из лучших в мире, нужно искать 1000 способов остановить его. Скандалы? Он молод, нелегко переварить проигрыш в борьбе за «Золотой мяч». Капитан «Мальорки» Дардер об игроке «Реала»

Серджи Дардер поделился впечатлениями от игры Винисиуса.

Завтра «Мальорка » сыграет с «Реалом » в полуфинале Суперкубка Испании.

Полузащитник «Мальорки» Дардер назвал Винисиуса «особенным» и «одним из лучших в мире».

«Мы должны делать все возможное, что в наших силах и в рамках правил, чтобы остановить его. Мне бы не хотелось оказаться в ситуации против него, потому что то, что у тебя перед глазами, – это что-то невероятное. Нужно искать тысячи способов его остановить», – сказал Дардер.

Капитан «Мальорки» также высказался о поведении бразильца на поле, напомнив, что он еще «молодой парень» и добавил, что «не всегда легко переварить» такие вещи, как проигрыш в борьбе за «Золотой мяч».

«Мы забываем, что все мы люди. Я не тот, кто может давать ему советы. Если его тренер говорит, что он стал лучше, то этому стоит довериться.

Чем меньше он попадает в скандалы, тем больше сможет показать свой талант», – считает Дардер.

Серджи подчеркнул, что провоцировать Винисиуса тоже может быть опасно: «Может быть, ты его заденешь, и он заиграет еще лучше. Возможно, такая личность делает его одним из лучших в мире».