«Винисиус – один из лучших в мире, нужно искать 1000 способов остановить его. Скандалы? Он молод, нелегко переварить проигрыш в борьбе за «Золотой мяч». Капитан «Мальорки» Дардер об игроке «Реала»
Завтра «Мальорка» сыграет с «Реалом» в полуфинале Суперкубка Испании.
Полузащитник «Мальорки» Дардер назвал Винисиуса «особенным» и «одним из лучших в мире».
«Мы должны делать все возможное, что в наших силах и в рамках правил, чтобы остановить его. Мне бы не хотелось оказаться в ситуации против него, потому что то, что у тебя перед глазами, – это что-то невероятное. Нужно искать тысячи способов его остановить», – сказал Дардер.
Капитан «Мальорки» также высказался о поведении бразильца на поле, напомнив, что он еще «молодой парень» и добавил, что «не всегда легко переварить» такие вещи, как проигрыш в борьбе за «Золотой мяч».
«Мы забываем, что все мы люди. Я не тот, кто может давать ему советы. Если его тренер говорит, что он стал лучше, то этому стоит довериться.
Чем меньше он попадает в скандалы, тем больше сможет показать свой талант», – считает Дардер.
Серджи подчеркнул, что провоцировать Винисиуса тоже может быть опасно: «Может быть, ты его заденешь, и он заиграет еще лучше. Возможно, такая личность делает его одним из лучших в мире».
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