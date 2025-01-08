Васкес о регистрации Ольмо: «Знаем, что происходит и что сказал Рафинья. Полагаемся на институты и стандарты – посмотрим, что будет»

Лукас Васкес ответил на вопрос о ситуации с регистрацией Дани Ольмо.

Напомним, Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барселоне» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Каталонский клуб обратился в Высший совет по спорту (CSD), который позволит «Барселоне» временно зарегистрировать игроков. Окончательное решение будет вынесено через 3 месяца.

«Мы все знаем, что происходит. Мы все знаем, что сказал Рафинья.

Мы уважаем все клубы и игроков. Мы полагаемся на институты и стандарты. Посмотрим, что произойдет...» – заявил защитник «Реала ».

«Задумался бы, стоит ли переходить». Рафинья уколол «Барсу» за проблемы с Ольмо – Лапорта стерпит?