Васкес о регистрации Ольмо: «Знаем, что происходит и что сказал Рафинья. Полагаемся на институты и стандарты – посмотрим, что будет»
Лукас Васкес ответил на вопрос о ситуации с регистрацией Дани Ольмо.
Напомним, Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барселоне» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Каталонский клуб обратился в Высший совет по спорту (CSD), который позволит «Барселоне» временно зарегистрировать игроков. Окончательное решение будет вынесено через 3 месяца.
«Мы все знаем, что происходит. Мы все знаем, что сказал Рафинья.
Мы уважаем все клубы и игроков. Мы полагаемся на институты и стандарты. Посмотрим, что произойдет...» – заявил защитник «Реала».
«Задумался бы, стоит ли переходить». Рафинья уколол «Барсу» за проблемы с Ольмо – Лапорта стерпит?
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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