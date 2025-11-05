Дибала пропустит 3 недели из-за травмы бедра. Форвард «Ромы» повредил мышцу при ударе с пенальти в матче с «Миланом»
Пауло Дибала пропустит три недели из-за травмы.
Нападающий «Ромы» Пауло Дибала пропустит около трех недель из-за травмы бедра.
Игрок получил повреждение во время исполнения пенальти в матче с «Миланом» (0:1) и был заменен на 84-й минуте. Удар аргентинца отбил голкипер Майк Меньян.
По результатам обследования у Дибалы был обнаружен разрыв мышцы задней поверхности бедра средней степени тяжести.
Футболист уже начал лечение, восстановление займет около трех недель, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
