  • ЦСКА пропустил с пенальти на 6-й добавленной к 1-му тайму минуте матча с «Динамо» Махачкала. Кармо задел ногу Агаларова в штрафной
ЦСКА пропустил с пенальти на 6-й добавленной к 1-му тайму минуте матча с «Динамо» Махачкала. Кармо задел ногу Агаларова в штрафной

«Динамо» Махачкала забило ЦСКА с пенальти.

«Динамо» Махачкала реализовало пенальти в конце первого тайма игры с ЦСКА в FONBET Кубке России.

На 2-й добавленной минуте полузащитник армейцев Энрике Кармо в своей штрафной площади снизу задел вытянутую ногу Гамида Агаларова, пытаясь дотянуться до мяча. Форвард махачкалинцев упал на газон.

Игра продолжилась, но спустя минуту главный судья Иван Сараев ее остановил, изучил видеоповтор и назначил одиннадцатиметровый. Удар с точки на 6-й добавленной минуте исполнил Ражаб Магомедов – 1:0.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
