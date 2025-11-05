ЦСКА пропустил с пенальти на 6-й добавленной к 1-му тайму минуте матча с «Динамо» Махачкала. Кармо задел ногу Агаларова в штрафной

«Динамо» Махачкала забило ЦСКА с пенальти.

«Динамо » Махачкала реализовало пенальти в конце первого тайма игры с ЦСКА в FONBET Кубке России.

На 2-й добавленной минуте полузащитник армейцев Энрике Кармо в своей штрафной площади снизу задел вытянутую ногу Гамида Агаларова , пытаясь дотянуться до мяча. Форвард махачкалинцев упал на газон.

Игра продолжилась, но спустя минуту главный судья Иван Сараев ее остановил, изучил видеоповтор и назначил одиннадцатиметровый. Удар с точки на 6-й добавленной минуте исполнил Ражаб Магомедов – 1:0.

Изображение: кадр из трансляции «Матч ТВ»