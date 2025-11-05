Италия показала форму к ЧМ-2026 – синюю с узором из лавровых венков и золотыми деталями. Она отсылает к спортсменам и императорам Рима

Представлена новая домашняя форма сборной Италии.

Сборная Италии и Adidas представили форму к чемпионату мира 2026 года.

«Компания Adidas и Федерация футбола Италии (FIGC) представили новую домашнюю форму сборной Италии для предстоящих международных матчей. Новая форма сочетает в себе визуальную идентичность и исторические традиции Италии, представляя их в современной, устремленной в будущее эстетике. Дизайн воплощает свободолюбивый стиль игры и новые футбольные перспективы, стремясь объединить каждое поколение болельщиков.

«Скуадра Адзурра» отражает сердце Италии, ее богатое футбольное наследие и культурные элементы, присущие итальянской истории. Форма украшена деталями, напоминающими о легендарной истории чемпионата мира и почти двадцатилетней годовщине победы национальной сборной в Берлине.

Синяя основа домашней формы сборной Италии украшена повторяющимся графическим мотивом из лавровых венков, которые когда-то носили спортсмены и императоры Римской империи как символ победы и триумфа. Использование золота на плечах и других деталях отсылает к славным периодам итальянского футбола.

Джерси также украшено новой версией логотипа Adidas, выполненного методом горячего тиснения. Этот процесс создает уникальный образ, изменяя форму логотипа и добавляя смелую и инновационную визуальную деталь. На задней части воротника расположена надпись Azzurra, отсылка к названию культовой футболки, известной во всем мире как символ итальянского спорта.

Форма разработана для повышения производительности и поддержки игроков мирового класса в условиях высокого давления и широкого спектра погодных условий», – говорится на сайте Федерации футбола Италии.

Фото: figc.it / x.com/Azzurri