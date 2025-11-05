«Шанхай» Слуцкого проиграл «Дарул Такзим» в азиатской ЛЧ – 1:3. За «Шэньхуа» забил Сауло Минейро с пенальти

«Шанхай Шэньхуа» уступил «Дарул Такзим» в 4-м туре азиатской Лиги чемпионов.

Клуб из Малайзии победил со счетом 3:1. В составе хозяев отличились Афик Аррибас и Жонатан Сильва (у него дубль), за «Шанхай» с пенальти забил Сауло Минейро. У «Шэньхуа» одна победа в последних трех матчах, до этого в чемпионате Китая обыграли «Шэньчжэнь» (1:0) и сыграли вничью с «Далянем» (2:2).

После четырех туров соревнования «Шанхай» идет 10-м в своей группе, набрав четыре очка. В следующем матче шанхайцы 22 ноября сыграют в гостях с «Тяньцзинем» в последнем, 30-м туре Суперлиги Китая. Команда Леонида Слуцкого находится на второй строчке и претендует на золото – кульминацию чемпионской гонки в прямом эфире покажет Спортc’’, начало трансляции в 10:30 по московскому времени.