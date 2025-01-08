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  • «Реал» согласен с регистрацией Ольмо, клуб не хочет портить отношения с «Барсой» из-за Суперлиги. «Атлетико», «Севилья» и «Атлетик» – против
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«Реал» согласен с регистрацией Ольмо, клуб не хочет портить отношения с «Барсой» из-за Суперлиги. «Атлетико», «Севилья» и «Атлетик» – против

«Реал» не против регистрации Дани Ольмо в «Барселоне».

Ранее стало известно, что Высший совет по спорту (CSD) позволит «Барселоне» временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора. Окончательное решение будет вынесено через 3 месяца.

Как сообщает журналист Radioestadio Эду Пидаль, «Реал» «полностью согласен» с регистрацией Дани Ольмо.

Мадридский клуб не хотел обострять отношения с «Барселоной», поскольку Суперлига в настоящее время является одним из приоритетных проектов. Оба клуба продвигают новый турнир.

Кроме того, как передает Defensa Central со ссылкой на Relevo, президент «Реала» Флорентино Перес, выступая на последней ассамблее, затронул тему регистрации Ольмо: «Барселону» нужно оставить в покое: это наш партнер, а не соперник».

Эду Пидаль подчеркивает, что в «регистрации Ольмо заинтересованы все, кроме трех клубов – это «Атлетик», «Севилья» и «Атлетико Мадрид».

Ранее утверждалось, что клубы Ла Лиги готовы подать в суд, чтобы признать турнир недействительным, если Ольмо и Виктора зарегистрируют после давления «Барсы».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Radioestadio
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoСуперлига Европы
logoАтлетик
logoДани Ольмо
logoЛа Лига
logoФлорентино Перес
logoАтлетико
logoСевилья
logoПау Виктор
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