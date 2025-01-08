«Реал» согласен с регистрацией Ольмо, клуб не хочет портить отношения с «Барсой» из-за Суперлиги. «Атлетико», «Севилья» и «Атлетик» – против

«Реал» не против регистрации Дани Ольмо в «Барселоне».

Ранее стало известно, что Высший совет по спорту (CSD) позволит «Барселоне» временно зарегистрировать Дани Ольмо и Пау Виктора. Окончательное решение будет вынесено через 3 месяца.

Как сообщает журналист Radioestadio Эду Пидаль, «Реал » «полностью согласен» с регистрацией Дани Ольмо.

Мадридский клуб не хотел обострять отношения с «Барселоной», поскольку Суперлига в настоящее время является одним из приоритетных проектов. Оба клуба продвигают новый турнир.

Кроме того, как передает Defensa Central со ссылкой на Relevo, президент «Реала» Флорентино Перес , выступая на последней ассамблее, затронул тему регистрации Ольмо: «Барселону» нужно оставить в покое: это наш партнер, а не соперник».

Эду Пидаль подчеркивает , что в «регистрации Ольмо заинтересованы все, кроме трех клубов – это «Атлетик», «Севилья» и «Атлетико Мадрид ».

Ранее утверждалось , что клубы Ла Лиги готовы подать в суд, чтобы признать турнир недействительным, если Ольмо и Виктора зарегистрируют после давления «Барсы».