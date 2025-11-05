Брейдо о пенальти «Махачкалы»: «Девальвация судейства в поле и убийство игры таким использованием ВАР. Пять повторов не ответили, был ли фол, и если был, то с чьей стороны»
Кирилл Брейдо раскритиковал назначение пенальти в матче ЦСКА с «Динамо» Махачкала в FONBET Кубке России.
Главный судья Иван Сараев после изучения видеоповтора решил, что Энрике Кармо сфолил на Гамиде Агаларове в штрафной площади армейцев.
«По-моему, ВАР внедряли в футбол, чтобы помочь судьям исправлять явные ошибки, а не игру убивать этими выискиваниями. Пять повторов не дали ответ на вопрос, был ли фол, и если был, то с чьей стороны. Причем судья стоял рядом и оценил эпизод как игровой.
Девальвация судейства в поле и убийство игры таким использованием ВАР. Точно таковыми являются актуальные рекомендации?» – написал директор армейцев по коммуникациям.
ЦСКА пропустил с пенальти на 6-й добавленной к 1-му тайму минуте матча с «Динамо» Махачкала. Кармо задел ногу Агаларова в штрафной