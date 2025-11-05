  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Брейдо о пенальти «Махачкалы»: «Девальвация судейства в поле и убийство игры таким использованием ВАР. Пять повторов не ответили, был ли фол, и если был, то с чьей стороны»
26

Брейдо о пенальти «Махачкалы»: «Девальвация судейства в поле и убийство игры таким использованием ВАР. Пять повторов не ответили, был ли фол, и если был, то с чьей стороны»

Директор ЦСКА по коммуникациям о пенальти: девальвация судейства.

Кирилл Брейдо раскритиковал назначение пенальти в матче ЦСКА с «Динамо» Махачкала в FONBET Кубке России.

Главный судья Иван Сараев после изучения видеоповтора решил, что Энрике Кармо сфолил на Гамиде Агаларове в штрафной площади армейцев.

«По-моему, ВАР внедряли в футбол, чтобы помочь судьям исправлять явные ошибки, а не игру убивать этими выискиваниями. Пять повторов не дали ответ на вопрос, был ли фол, и если был, то с чьей стороны. Причем судья стоял рядом и оценил эпизод как игровой.

Девальвация судейства в поле и убийство игры таким использованием ВАР. Точно таковыми являются актуальные рекомендации?» – написал директор армейцев по коммуникациям.

ЦСКА пропустил с пенальти на 6-й добавленной к 1-му тайму минуте матча с «Динамо» Махачкала. Кармо задел ногу Агаларова в штрафной

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал Кирилла Брейдо
logoЦСКА
logoДинамо Махачкала
видеоповторы
Кирилл Брейдо
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
Иван Сараев
logoсудьи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ЦСКА пропустил с пенальти на 6-й добавленной к 1-му тайму минуте матча с «Динамо» Махачкала. Кармо задел ногу Агаларова в штрафной
35 минут назадФото
«Динамо» Махачкала – ЦСКА. Мусаев, Шуманский и Кармо в старте. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:15Live
Фонбет Кубок России. 1/4 финала. ЦСКА против «Махачкалы», «Зенит» примет «Динамо», «Краснодар» победил «Оренбург», «Спартак» сыграет с «Локо» в четверг
сегодня, 15:15Live
Главные новости
Зарплата и подъемные Гехи слишком велики для «Реала», трансфер почти исключен. «Ливерпуль» и «Бавария» лидируют в борьбе за защитника «Кристал Пэлас»
9 минут назад
«Зенит» – «Динамо». Соболев, Сергеев, Мостовой, Лещук играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
17 минут назад
Мусаев одержал 100-ю победу как тренер «Краснодара» – в матче с «Оренбургом» в Кубке
18 минут назад
Лига чемпионов. «Челси» в гостях у «Карабаха», «Барселона» сыграет с «Брюгге», «Ман Сити» примет «Дортмунд», «Интер» против «Кайрата»
32 минуты назад
Кто победит на «Этихаде»? «Ман Сити» или «Боруссия»? Ставьте с фрибетом 7777 рублей от Лиги Ставок
34 минуты назадРеклама
ЦСКА пропустил с пенальти на 6-й добавленной к 1-му тайму минуте матча с «Динамо» Махачкала. Кармо задел ногу Агаларова в штрафной
35 минут назадФото
ФИФА учредила Премию мира – «за исключительные и выдающиеся поступки». Ранее Инфантино говорил, что Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира
35 минут назад
Италия показала форму к ЧМ-2026 – синюю с узором из лавровых венков и золотыми деталями. Она отсылает к спортсменам и императорам Рима
48 минут назадФото
Алаев о рейтингах РПЛ: «Самые высокие цифры в мужском спортивном сегменте ТВ. Средний охват трансляции в прошлом сезоне – более 3 млн человек»
49 минут назад
Сборная Испании представила форму к ЧМ-2026 – красно-синюю с желтыми полосками: «Дизайн отражает свободный стиль игры и новый взгляд на футбол»
сегодня, 15:48Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» и Упамекано устно согласовали переход летом 2026-го бесплатно. Защитник «Баварии» интересен и «ПСЖ» (Foot Mercato)
2 минуты назад
Президент «Сантоса» о продлении Неймара: «Его цель – ЧМ-2026. Я верю, что мы разрешим ситуацию в подходящее время и согласуем контракт»
12 минут назад
«Карабах» – «Челси». Эстевао и Гиттенс в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
17 минут назад
Мостовой о российском паспорте Вендела: «Зачем он нам в сборной? В расширенном списке 40 человек на игру с Гренадой. Это просто освободит легионерское место в «Зените»
25 минут назад
У Дембеле травма икроножной мышцы, у Мендеша – растяжение связок колена. Футболисты «ПСЖ» выбыли на несколько недель
27 минут назад
Мусаев про 3:1 с «Оренбургом»: «Не думаю, что судьба четвертьфинала решена, в Краснодаре тоже будет тяжелая игра, один мяч может все перевернуть»
49 минут назад
Дибала пропустит 3 недели из-за травмы бедра. Форвард «Ромы» повредил мышцу при ударе с пенальти в матче с «Миланом»
сегодня, 15:59
Первая лига. «Урал» обыграл «Челябинск»
сегодня, 15:55
«Динамо» Махачкала – ЦСКА. Мусаев, Шуманский и Кармо в старте. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:15Live
«Шанхай» Слуцкого проиграл «Дарул Такзим» в азиатской ЛЧ – 1:3. За «Шэньхуа» забил Сауло Минейро с пенальти
сегодня, 15:00