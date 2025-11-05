«Оренбург» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 16:00
«Краснодар» сыграет с «Оренбургом».
«Краснодар» сыграет с «Оренбургом» в первом матче 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ.
Матч пройдет на стадионе «Газовик».
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 16:00 по московскому времени.
Встречу в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – 1/4 финала
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
