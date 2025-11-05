Мусаев одержал 100-ю победу как тренер «Краснодара» – в матче с «Оренбургом» в Кубке
Мурад Мусаев одержал 100 побед во главе «Краснодара».
Победа над «Оренбургом» (3:1) в сегодняшнем матче 1/4 финала пути РПЛ Фонбет Кубка России стала для Мусаева 100-й на посту главного тренера «Краснодара».
Под руководством Мусаева «быки» выиграли 79 матчей в Мир РПЛ, 10 – в Кубке России и 11 – в еврокубках. Всего тренер провел в клубе 197 игр.
Мусаев является рекордсменом среди тренеров «Краснодара». Вторым идет Олег Кононов, под руководством которого команда одержала 72 победы в 131 матче.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Краснодара»
