Мусаев одержал 100-ю победу как тренер «Краснодара» – в матче с «Оренбургом» в Кубке

Мурад Мусаев одержал 100 побед во главе «Краснодара».

Победа над «Оренбургом » (3:1) в сегодняшнем матче 1/4 финала пути РПЛ Фонбет Кубка России стала для Мусаева 100-й на посту главного тренера «Краснодара ».

Под руководством Мусаева «быки» выиграли 79 матчей в Мир РПЛ, 10 – в Кубке России и 11 – в еврокубках. Всего тренер провел в клубе 197 игр.

Мусаев является рекордсменом среди тренеров «Краснодара». Вторым идет Олег Кононов , под руководством которого команда одержала 72 победы в 131 матче.