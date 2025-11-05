Сборная Испании представила форму к ЧМ-2026 – красно-синюю с желтыми полосками: «Дизайн отражает свободный стиль игры и новый взгляд на футбол»

Представлена новая домашняя форма сборной Испании.

Сборная Испании и Adidas представили новую форму к ЧМ-2026 .

«Сборная Испании дебютирует в новой домашней форме в финальном матче отборочного турнира чемпионата мира 2026 года против Турции на стадионе «Ла Картуха» в Севилье. Домашняя форма Adidas отличается лаконичным дизайном с тонкими желтыми вертикальными полосками на красном фоне и отсылает к национальным флагу и гербу. Дух нации отражается в слове España (Испания), написанном на задней стороне горловины.

Коллекция сочетает в себе историческую визуальную идентичность и традиции, переосмысленные в современной и авангардной эстетике. Дизайн отражает свободный стиль игры и новый взгляд на футбол, стремясь объединить все поколения болельщиков в преддверии крупнейшего турнира в истории. Богатая история и культовые элементы дизайна прошлого – каждая футболка призвана объединить болельщиков вокруг общей страсти к своей стране.

Вся линейка разработана для повышения эффективности, чтобы помочь элитным игрокам в сложных ситуациях и адаптироваться к изменяющимся условиям, с которыми им предстоит столкнуться в соревнованиях. Форма изготовлена ​​из эластичной ткани, которая быстрее отводит пот и дольше сохраняет игроков сухими. Перфорированные три полоски обеспечивают оптимальную воздухопроницаемость, а стратегически расположенные сетчатые зоны на ткани и отделке гарантируют максимальную вентиляцию даже в самых суровых климатических условиях.

В эту пятницу Луис де ла Фуэнте объявит состав на два последних отборочных матча чемпионата мира: против Грузии и Турции. В этих матчах сборная Испании дебютирует в новой форме и постарается обеспечить себе место на следующем чемпионате мира в США, Канаде и Мексике», – говорится в сообщении Королевской испанской футбольной федерации.

Фото: rfef.es