Министр спорта Испании заявила, что вопрос регистрации Ольмо и Виктора изучается в Высшем совете по спорту и выразила надежду дать ответ «как можно скорее»

Министр спорта Испании высказалась о ситуации с регистрацией Дани Ольмо.

Напомним, Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барсе» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Каталонский клуб обратился в Высший совет по спорту (CSD), который позволит «Барселоне» временно зарегистрировать Ольмо и Виктора. Окончательное решение будет вынесено через 3 месяца.

Министр образования, профессионального подготовки и спорта Пилар Алегрия заявила в эту среду, что «вся юридическая служба Высшего совета по спорту (CSD) изучает запрос, который «Барселона » направила в Совет для регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора ».

В интервью RNE Алегрия уточнила, что запрос каталонского клуба состоит из 52 страниц и включает более 60 документов. Представитель правительства выразила надежду дать ответ «как можно скорее», пока Совет оценивает это обращение.

Пилар Алегрия также добавила, что необходимо запросить объяснения у Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и Ла Лиги, чтобы предоставить ответ.

При этом министр не уточнила, смогут ли Ольмо и Пау Виктор быть доступны для участия в матчах Суперкубка Испании, который начинается сегодня в Саудовской Аравии.