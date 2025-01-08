Министр спорта Испании заявила, что вопрос регистрации Ольмо и Виктора изучается в Высшем совете по спорту и выразила надежду дать ответ «как можно скорее»
Напомним, Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барсе» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Каталонский клуб обратился в Высший совет по спорту (CSD), который позволит «Барселоне» временно зарегистрировать Ольмо и Виктора. Окончательное решение будет вынесено через 3 месяца.
Министр образования, профессионального подготовки и спорта Пилар Алегрия заявила в эту среду, что «вся юридическая служба Высшего совета по спорту (CSD) изучает запрос, который «Барселона» направила в Совет для регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора».
В интервью RNE Алегрия уточнила, что запрос каталонского клуба состоит из 52 страниц и включает более 60 документов. Представитель правительства выразила надежду дать ответ «как можно скорее», пока Совет оценивает это обращение.
Пилар Алегрия также добавила, что необходимо запросить объяснения у Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) и Ла Лиги, чтобы предоставить ответ.
При этом министр не уточнила, смогут ли Ольмо и Пау Виктор быть доступны для участия в матчах Суперкубка Испании, который начинается сегодня в Саудовской Аравии.
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