Экс-вице-президент «Барсы»: «Экономическая ситуация выравнивается, это позволит избежать использования рычагов. Дело Ольмо бьет по имиджу клуба, но нам создавали все возможные препятствия»

Эдуар Ромеу заявил, что финансовая ситуация «Барсы» стабилизируется.

Напомним, Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барсе» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Каталонский клуб обратился в Высший совет по спорту (CSD), который позволит «Барселоне» временно зарегистрировать Ольмо и Виктора. Окончательное решение будет вынесено через 3 месяца.

«Экономическая ситуация выравнивается, и все предпринятые шаги это подтверждают. Это позволит нам избегать дальнейших трюков, таких как финансовые рычаги.

С экономической точки зрения проделана хорошая работа. Я даже сказал бы, что мы находимся на этапе, когда можно считать, что ситуация выровнялась или близка к этому.

С экономической точки зрения беспокойств нет. С точки зрения имиджа ситуация с Ольмо причиняет нам вред.

Нужно вернуться к соглашениям с регулирующими органами, имели место несоответствия и изменения правил в процессе, и то, что должно было происходить одним образом, в итоге происходило совершенно другим. Это заставляет принимать решения в последний момент.

За последние три года нам создавали все возможные препятствия. Все интерпретации были максимально строгими. Никто не осмеливался сделать их в нашу пользу. Если бы это произошло, то такие клубы, как «Атлетик», «Севилья » или «Атлетико », могли бы возмутиться», – сказал бывший вице-президент «Барселоны» в программе El Matí в эфире Catalunya Radio.