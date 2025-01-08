Экс-вице-президент «Барсы»: «Экономическая ситуация выравнивается, это позволит избежать использования рычагов. Дело Ольмо бьет по имиджу клуба, но нам создавали все возможные препятствия»
Напомним, Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барсе» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Каталонский клуб обратился в Высший совет по спорту (CSD), который позволит «Барселоне» временно зарегистрировать Ольмо и Виктора. Окончательное решение будет вынесено через 3 месяца.
«Экономическая ситуация выравнивается, и все предпринятые шаги это подтверждают. Это позволит нам избегать дальнейших трюков, таких как финансовые рычаги.
С экономической точки зрения проделана хорошая работа. Я даже сказал бы, что мы находимся на этапе, когда можно считать, что ситуация выровнялась или близка к этому.
С экономической точки зрения беспокойств нет. С точки зрения имиджа ситуация с Ольмо причиняет нам вред.
Нужно вернуться к соглашениям с регулирующими органами, имели место несоответствия и изменения правил в процессе, и то, что должно было происходить одним образом, в итоге происходило совершенно другим. Это заставляет принимать решения в последний момент.
За последние три года нам создавали все возможные препятствия. Все интерпретации были максимально строгими. Никто не осмеливался сделать их в нашу пользу. Если бы это произошло, то такие клубы, как «Атлетик», «Севилья» или «Атлетико», могли бы возмутиться», – сказал бывший вице-президент «Барселоны» в программе El Matí в эфире Catalunya Radio.
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