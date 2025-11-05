Мусаев про 3:1 с «Оренбургом»: «Не думаю, что судьба четвертьфинала решена, в Краснодаре тоже будет тяжелая игра, один мяч может все перевернуть»

Мурад Мусаев: в Краснодаре с «Оренбургом» будет тяжело.

Мурад Мусаев прокомментировал победу над «Оренбургом» (3:1) в плей-офф FONBET Кубка России.

«Всегда важно побеждать. У нас уже есть серия из победных игр. Болельщики приходят на стадион, смотрят по телевизору.

Первый тайм был очень сложный. Ребята молодцы, что играли до конца.

Не думаю, что судьба четвертьфинала решена, в Краснодаре тоже будет тяжелая игра, один мяч может все перевернуть. Нужно подготовиться к этому матчу. Важно уметь добавлять в сложные моменты. Рад, что у нас получилось. В Оренбурге сложно играть», – сказал главный тренер «Краснодара».