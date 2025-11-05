  • Спортс
  • Бабаев об ужесточении лимита: «Невозможно добиться хорошего результата ограничительными мерами. Качественные легионеры благотворно влияли на молодых ребят из ЦСКА»
25

Роман Бабаев: качественные легионеры влияют на рост российских футболистов.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что легионеры полезны для российского футбола.

Ранее сообщалось о планах ужесточить с 2028 года лимит на иностранных игроков на поле пятью футболистами при десяти в клубной заявке.

«Я выступаю за набор определенных мер, направленных на рост российских футболистов, в том числе в контексте влияния на них хороших, качественных легионеров. На примере нашего клуба могу сказать, что исторически и в текущих реалиях, качественные легионеры очень благотворно влияли на наших молодых ребят.

Все мы знаем Алана Дзагоева, легендарного футболиста, титулованного, который долгое время защищал цвета национальной сборной. Ни для кого не секрет, что на него очень сильно повлиял, в позитивном смысле этого слова, и Вагнер Лав, и другие легионеры, которые играли в нашей команде.

Поэтому я убежден, что ограничительными мерами невозможно добиться хорошего результата. Потому что, во-первых, это конкуренция, во-вторых, развитие. Опять же, болельщику интересно смотреть на сильных мировых футболистов», – заявил Бабаев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: &laquo;РИА Новости&raquo;
