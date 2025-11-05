Бабаев об ужесточении лимита: «Невозможно добиться хорошего результата ограничительными мерами. Качественные легионеры благотворно влияли на молодых ребят из ЦСКА»

Роман Бабаев: качественные легионеры влияют на рост российских футболистов.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает, что легионеры полезны для российского футбола.

Ранее сообщалось о планах ужесточить с 2028 года лимит на иностранных игроков на поле пятью футболистами при десяти в клубной заявке.

«Я выступаю за набор определенных мер, направленных на рост российских футболистов, в том числе в контексте влияния на них хороших, качественных легионеров. На примере нашего клуба могу сказать, что исторически и в текущих реалиях, качественные легионеры очень благотворно влияли на наших молодых ребят.

Все мы знаем Алана Дзагоева , легендарного футболиста, титулованного, который долгое время защищал цвета национальной сборной. Ни для кого не секрет, что на него очень сильно повлиял, в позитивном смысле этого слова, и Вагнер Лав , и другие легионеры, которые играли в нашей команде.

Поэтому я убежден, что ограничительными мерами невозможно добиться хорошего результата. Потому что, во-первых, это конкуренция, во-вторых, развитие. Опять же, болельщику интересно смотреть на сильных мировых футболистов», – заявил Бабаев.