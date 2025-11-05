  • Спортс
  ФИФА учредила Премию мира – «за исключительные и выдающиеся поступки». Ранее Инфантино говорил, что Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира
22

ФИФА учредила собственную Премию мира.

ФИФА объявила об учреждении награды «Премия мира ФИФА – Футбол объединяет мир».  

«Премия создана для награждения людей, которые совершили исключительные и выдающиеся поступки ради мира и тем самым объединили людей по всему миру.

Премия «Премия мира ФИФА – Футбол объединяет мир» будет вручена от имени всех любителей футбола со всего мира – более пяти миллиардов человек. Своими ежедневными действиями в футболе и ради футбола все эти люди вносят свой вклад в реализацию девиза ФИФА «Футбол объединяет мир», объединяя девочек и мальчиков, женщин и мужчин страстью, радостью, надеждой и счастьем. Поэтому вполне уместно, чтобы особая награда была присуждена за особое достижение.

Премия будет вручена людям, которые своей непоколебимой преданностью делу и своими выдающимися поступками помогли объединить людей во всем мире ради мира и, следовательно, заслуживают особого и уникального признания. Эта премия будет вручаться ежегодно. Первая премия будет вручена президентом ФИФА Джанни Инфантино в пятницу, 5 декабря 2025 года, во время финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу ФИФА 2026 года в Вашингтоне», – говорится в сообщении ФИФА.

«В условиях все более нестабильного и разобщенного мира крайне важно признать выдающийся вклад тех, кто упорно трудится ради прекращения конфликтов и объединения людей в духе мира. Футбол выступает за мир, и от имени всего мирового футбольного сообщества Премия мира ФИФА «Футбол объединяет мир» станет признанием огромных усилий тех, кто объединяет людей, даря надежду будущим поколениям», – заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

Напомним, ранее Инфантино говорил, что президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
logoДжанни Инфантино
logoФИФА
Политика
logoДональд Трамп
болельщики
logoЧМ-2026
женский футбол
