Мостовой о российском паспорте Вендела: «Зачем он нам в сборной? В расширенном списке 40 человек на игру с Гренадой. Это просто освободит легионерское место в «Зените»

Александр Мостовой: паспорт Вендела не будет значить, что его вызовут в сборную.

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением, нужно ли давать российский паспорт Венделу .

Бразильский хавбек играет за «Зенит » с 2020 года. Ранее клуб и игрок продлили контракт до 2029 года.

«Он свободный человек и может выбирать. Но это не значит, что его в сборную будут вызывать.

Все же понимают, что если ему дадут паспорт, то просто освободится место легионерское в «Зените».

Зачем он нам в сборной? У нас в расширенном списке 40 человек на игру с Гренадой. Нормальный здравомыслящий человек спросит: «А зачем это надо?» Сам Карпин об этом скажет», – заявил Мостовой.