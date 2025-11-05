  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о российском паспорте Вендела: «Зачем он нам в сборной? В расширенном списке 40 человек на игру с Гренадой. Это просто освободит легионерское место в «Зените»
7

Мостовой о российском паспорте Вендела: «Зачем он нам в сборной? В расширенном списке 40 человек на игру с Гренадой. Это просто освободит легионерское место в «Зените»

Александр Мостовой: паспорт Вендела не будет значить, что его вызовут в сборную.

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мнением, нужно ли давать российский паспорт Венделу.

Бразильский хавбек играет за «Зенит» с 2020 года. Ранее клуб и игрок продлили контракт до 2029 года. 

«Он свободный человек и может выбирать. Но это не значит, что его в сборную будут вызывать.

Все же понимают, что если ему дадут паспорт, то просто освободится место легионерское в «Зените».

Зачем он нам в сборной? У нас в расширенном списке 40 человек на игру с Гренадой. Нормальный здравомыслящий человек спросит: «А зачем это надо?» Сам Карпин об этом скажет», – заявил Мостовой.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoпремьер-лига Россия
logoВендел
logoЗенит
logoсборная Гренады
Политика
logoСборная России по футболу
натурализация
logoСпорт-Экспресс
logoАлександр Мостовой
logoВалерий Карпин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Петржела о российском паспорте Вендела: «Почему бы и нет? Ничего плохого не вижу. Он будет помогать молодым россиянам, а не занимать их место»
2 ноября, 16:11
Вендел о российском паспорте: «Возникнет возможность – посмотрим. «Зенит» стал для меня домом и семьей, надеюсь задержаться надолго»
1 ноября, 20:19
«Зенит» и Вендел продлили контракт до 2029 года
1 ноября, 19:42
Главные новости
Зарплата и подъемные Гехи слишком велики для «Реала», трансфер почти исключен. «Ливерпуль» и «Бавария» лидируют в борьбе за защитника «Кристал Пэлас»
9 минут назад
«Зенит» – «Динамо». Соболев, Сергеев, Мостовой, Лещук играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:30
17 минут назад
Мусаев одержал 100-ю победу как тренер «Краснодара» – в матче с «Оренбургом» в Кубке
18 минут назад
Брейдо о пенальти «Махачкалы»: «Девальвация судейства в поле и убийство игры таким использованием ВАР. Пять повторов не ответили, был ли фол, и если был, то с чьей стороны»
22 минуты назад
Лига чемпионов. «Челси» в гостях у «Карабаха», «Барселона» сыграет с «Брюгге», «Ман Сити» примет «Дортмунд», «Интер» против «Кайрата»
32 минуты назад
Кто победит на «Этихаде»? «Ман Сити» или «Боруссия»? Ставьте с фрибетом 7777 рублей от Лиги Ставок
34 минуты назадРеклама
ЦСКА пропустил с пенальти на 6-й добавленной к 1-му тайму минуте матча с «Динамо» Махачкала. Кармо задел ногу Агаларова в штрафной
35 минут назадФото
ФИФА учредила Премию мира – «за исключительные и выдающиеся поступки». Ранее Инфантино говорил, что Трамп заслуживает Нобелевскую премию мира
35 минут назад
Италия показала форму к ЧМ-2026 – синюю с узором из лавровых венков и золотыми деталями. Она отсылает к спортсменам и императорам Рима
48 минут назадФото
Алаев о рейтингах РПЛ: «Самые высокие цифры в мужском спортивном сегменте ТВ. Средний охват трансляции в прошлом сезоне – более 3 млн человек»
49 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
«Реал» и Упамекано устно согласовали переход летом 2026-го бесплатно. Защитник «Баварии» интересен и «ПСЖ» (Foot Mercato)
2 минуты назад
Президент «Сантоса» о продлении Неймара: «Его цель – ЧМ-2026. Я верю, что мы разрешим ситуацию в подходящее время и согласуем контракт»
12 минут назад
«Карабах» – «Челси». Эстевао и Гиттенс в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
17 минут назад
У Дембеле травма икроножной мышцы, у Мендеша – растяжение связок колена. Футболисты «ПСЖ» выбыли на несколько недель
27 минут назад
Мусаев про 3:1 с «Оренбургом»: «Не думаю, что судьба четвертьфинала решена, в Краснодаре тоже будет тяжелая игра, один мяч может все перевернуть»
49 минут назад
Дибала пропустит 3 недели из-за травмы бедра. Форвард «Ромы» повредил мышцу при ударе с пенальти в матче с «Миланом»
сегодня, 15:59
Первая лига. «Урал» обыграл «Челябинск»
сегодня, 15:55
«Динамо» Махачкала – ЦСКА. Мусаев, Шуманский и Кармо в старте. Онлайн-трансляция
сегодня, 15:15Live
«Шанхай» Слуцкого проиграл «Дарул Такзим» в азиатской ЛЧ – 1:3. За «Шэньхуа» забил Сауло Минейро с пенальти
сегодня, 15:00
«Краснодар» обыграл «Оренбург» в гостях – 3:1. Кордоба забил на 88-й и 95-й, у Козлова гол и 2 ассиста
сегодня, 15:00