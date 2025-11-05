Сборная Германии показала форму к ЧМ-2026 – белую с узором в черно-красно-золотых цветах флага страны

Представлена новая домашняя форма сборных Германии.

Cборная Германии и Adidas представили форму к чемпионату мира 2026 года.

«Партнер Немецкого футбольного союза (DFB), компания Adidas, сегодня представила новую домашнюю форму DFB. Мужская сборная впервые выйдет в ней на поле в отборочном матче чемпионата мира 14 ноября в Люксембурге. В случае успешного прохождения отбора сборная Германии будет выступать в этой форме на чемпионате мира ФИФА 2026 в США, Канаде и Мексике. В новой домашней форме также выступят женская и молодежные сборные DFB.

Форма представляет собой дань уважения величайшим успехам Германии и самым легендарным комплектам формы на чемпионатах мира ФИФА. Новая домашняя форма выполнена в традиционном белом цвете с ромбовидным узором в черно-красно-золотых тонах, вдохновленным культовым дизайном формы, завоевавшей кубок мира. Зигзагообразный узор напоминает форму 1994 года, когда США впервые принимали турнир. В сочетании с черными шортами и белыми гетрами, повторяющими ромбовидный узор, это создает современный образ, отдающий дань уважения корням и классическому облику сборной Германии», – говорится на сайте Немецкого футбольного союза.

Изображение: dfb.de