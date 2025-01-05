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Анчелотти о Винисиусе: «Улучшил отношение к происходящему на стадионах. Спрогрессировал настолько, что стал лучшим в мире»

Карло Анчелотти высказался о жесте Винисиуса в адрес болельщиков «Валенсии».

Вингер «Реала» отреагировал на кричалку «Пляжный мяч Винисиусу» и свист со стороны фанатов соперника во время выездного матча Ла Лиги (2:1). 

Утверждается, что он показал фанатам на трибунах два пальца, вероятно, пожелав «Валенсии» вылета в Сегунду. 

«Думаю, что он значительно улучшил свое отношение к тому, что происходит на стадионах. Он может продолжать совершенствоваться, но никто не идеален.

Он настолько улучшился, что стал лучшим игроком в мире», – заявил главный тренер «Реала».

Винисиус показал 2 пальца фанатам «Валенсии», свистевшим ему и кричавшим про пляжный мяч. Вингер «Реала» уже желал вылета в Сегунду «Райо»

Анчелотти о Винисиусе: «Трудно быть им – мириться с оскорблениями, со всем происходящим. Он расстроен из-за красной, извинился»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoВинисиус Жуниор
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