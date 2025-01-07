Анчелотти о Винисиусе: «Все болельщики «Реала» любят его, поэтому он так хорош. Один из лучших в мире»

Карло Анчелотти высказался о возможной дисквалификации Винисиуса Жуниора.

В пятницу в перенесенной игре Ла Лиги с «Валенсией» (2:1) вингер «Мадрида» был удален за толчок вратаря Столе Димитриевски сзади в голову. Сообщалось, что Винисиуса дисквалифицируют на два матча Ла Лиги – «Реал» планирует подать апелляцию.

«Мы думаем, что его не накажут. Ему не нужны поблажки. Он один из лучших в мире, он помог нам выиграть две Лиги чемпионов.

Его любят все болельщики «Реала». Поэтому он так хорошо играет»,– сказал главный тренер «Реала» после матча с «Депортива Минера» в Кубке Испании (5:0).