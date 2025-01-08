Саттон о критике Трента: «Чрезмерна и несправедлива на фоне одной плохой игры. Он был великолепен в этом сезоне и выиграл все с «Ливерпулем», уйти в «Реал» – его право»
Защитник «Ливерпуля» подвергся критике после неудачного выступления в матче с «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 20-м туре АПЛ.
«У Трента Александер-Арнолда была плохая игра. Вот и все.
Он был великолепен в этом сезоне. Тем не менее, из-за этой связи [c «Реалом»] сейчас он, как самый молодой из трех, похоже, [получает больше критики, чем Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк].
Он позволил своему контракту истечь, но это его выбор и его право. Вероятно, он уйдет в «Реал Мадрид».
Я согласен, что он должен публично заявить об этом, потому что я не думаю, что фанаты «Ливерпуля» затаят на него обиду за это. Это его решение. Он был там долгое время и выиграл все.
Но этот поток [критики] на фоне одного плохого выступления был таким чрезмерным, таким нелепым и таким несправедливым», – заявил бывший нападающий «Челси».
Пети о Тренте: «Он не защитник, его игра в обороне ужасна – «Ливерпуль» чуть не проиграл «МЮ» из-за него. Один из лучших на своей позиции с мячом, но без него – один из худших»
Кин о Тренте против «МЮ»: «С такой игрой он окажется в «Транмер Роверс», а не в «Реале». Защищается как школьник»
Каррагер о Тренте: «Наивно думать, что «Реал» сделал бы предложение в январе, раз может получить его бесплатно через 4 месяца. Он был очень плох против «МЮ», разговоры повлияли»
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