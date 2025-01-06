Ван Дейк о том, влияют ли на Трента слухи о «Реале»: «Нет. Он хочет играть как можно лучше, как и все мы»
Вирджил ван Дейк считает, что слухи о будущем Трента не влияют на его игру.
Ранее сообщалось, что защитника попытался подписать «Реал», но «Ливерпуль» отклонил предложение мадидцев на сумму около 15 млн евро за переход Трента зимой.
– Влияют ли слухи на игру Трента?
– Нет. Все в порядке. Трента окружают близкие люди, семья, мы тоже рядом.
Он хочет играть как можно лучше, как и все мы. Это главное, – сказал защитник «Ливерпуля».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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