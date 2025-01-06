  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ван Дейк о том, влияют ли на Трента слухи о «Реале»: «Нет. Он хочет играть как можно лучше, как и все мы»
4

Ван Дейк о том, влияют ли на Трента слухи о «Реале»: «Нет. Он хочет играть как можно лучше, как и все мы»

Вирджил ван Дейк считает, что слухи о будущем Трента не влияют на его игру.

Ранее сообщалось, что защитника попытался подписать «Реал», но «Ливерпуль» отклонил предложение мадидцев на сумму около 15 млн евро за переход Трента зимой.

– Влияют ли слухи на игру Трента?

– Нет. Все в порядке. Трента окружают близкие люди, семья, мы тоже рядом.

Он хочет играть как можно лучше, как и все мы. Это главное, – сказал защитник «Ливерпуля».

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoТрент Александер-Арнолд
logoРеал Мадрид
возможные трансферы
logoпремьер-лига Англия
logoВирджил ван Дейк
logoЛиверпуль
logoЛа Лига
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Каррагер о Тренте: «Наивно думать, что «Реал» сделал бы предложение в январе, раз может получить его бесплатно через 4 месяца. Он был очень плох против «МЮ», разговоры повлияли»
20сегодня, 16:58
Невилл о предложении «Реала» Тренту: «Оскорбительно. Иногда они думают, что могут получить что хотят»
55сегодня, 15:12
Кин о Тренте против «МЮ»: «С такой игрой он окажется в «Транмер Роверс», а не в «Реале». Защищается как школьник»
79вчера, 18:02
Рекомендуем
Главные новости
Лапорте завтра вынесут вотум недоверия. Процедуру запустит экс-кандидат в президенты «Барсы» Фарре, сделавший это при Бартомеу в 2020-м
4 минуты назад
Суперкубок Италии. «Интер» играет в финале с «Миланом». 2:1 – Тео забил со штрафного! Онлайн-трансляция
1798 минут назадLive
«Реал» не проигрывает 7 матчей во всех турнирах – 6 побед и ничья. Дальше – «Мальорка» в полуфинале Суперкубка Испании
424 минуты назад
Кубок Испании. 1/16 финала. «Реал» забил 5 голов «Депортива Минера»
4328 минут назад
«Реал» разгромил «Депортива Минера» в Кубке Испании – 5:0. Гюлер сделал дубль, у Вальверде 1+1
7928 минут назад
У Гюлера 3+2 в 3 последних матчах в старте за «Реал». Арда дважды забил «Депортива Минера» в Кубке Испании
3031 минуту назад
Пожизненно отстраненный Милюков назвал договорным матч молодежки «Пари НН» с «Чертаново» в 2023-м. Четверо игроков получили по 180 тысяч рублей («Мутко против»)
936 минут назад
Черчесов может встретиться с новым президентом КФФ в ближайшее время. Главный тренер сборной Казахстана приедет в страну по рабочим вопросам
543 минуты назад
ЦСКА предложил 6 млн долларов за вингера «Ривер Плейт» Солари (TNT Sports Argentina)
2356 минут назад
Нкунку интересен «ПСЖ». Переговоров с «Челси» не было, лондонцы не хотят отпускать игрока (Бен Джейкобс)
8сегодня, 19:13
Ко всем новостям
Последние новости
Молдавский клуб пригласил Роналду: «Ираем в желтом и синем – не придется привыкать к цветам. После обещаем место в администрации или детского тренера, чтобы подготовиться к «МЮ» или «Реалу»
2 минуты назад
Чемпионат Англии. «Вулверхэмптон» принимает «Ноттингем Форест»
111821 минуту назадLive
Вилья о Ямале: «Раздражает сравнение любого игрока с Месси. Ламин уже мировая звезда и знает, что значит быть чемпионом»
322 минуты назад
Чалханоглу заменили после мышечной травмы в 1-м тайме финала Суперкубка. Фанаты «Милана» гудели, когда хавбек «Интера» покидал поле
33 минуты назад
«Крылья» могут получить 600 млн рублей в год от новых спонсоров со следующего сезона (Иван Карпов)
139 минут назад
«Реал» забил 3 гола в стартовые полчаса в Кубке Испании впервые с 2006 года. На выезде – впервые с 1977-го
3сегодня, 19:06
«МЮ», «Юве» и «Тоттенхэму» интересна аренда Коло-Муани
сегодня, 18:59
«Юве» может арендовать Фюллькруга. Форвард провел 10 матчей в сезоне за «Вест Хэм»
9сегодня, 18:37
Кобелев о вылете «Динамо» из РПЛ в 2016-м: «Не самое страшное в той ситуации – клуб мог прекратить существование, как «Анжи». Очищение должно было произойти»
12сегодня, 18:31
Депутат Свищев о сборах клубов в России: «Поддерживаю, если РФС и РПЛ предоставят возможности. В Турцию и ОАЭ едут не только из-за климата – там можно играть с иностранными командами»
1сегодня, 18:20
Рекомендуем