Ван Дейк о том, влияют ли на Трента слухи о «Реале»: «Нет. Он хочет играть как можно лучше, как и все мы»

Вирджил ван Дейк считает, что слухи о будущем Трента не влияют на его игру.

Ранее сообщалось, что защитника попытался подписать «Реал », но «Ливерпуль » отклонил предложение мадидцев на сумму около 15 млн евро за переход Трента зимой.

– Влияют ли слухи на игру Трента?

– Нет. Все в порядке. Трента окружают близкие люди, семья, мы тоже рядом.

Он хочет играть как можно лучше, как и все мы. Это главное, – сказал защитник «Ливерпуля».