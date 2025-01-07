Каррагер о фото Салаха с Трентом и ван Дейком после матча с «МЮ»: «Вирджил показал себя наиболее достойно – он продлит контракт, скрещиваю пальцы. Остальным стоит взять пример с него»

Джейми Каррагер отметил поведение Вирджила ван Дейка на фоне истечения контракта.

Экс-игрок «Ливерпуля» высказался о публикации Мохамеда Салаха в соцсетях после игры с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Вингер «Ливерпуля» выложил фото, на котором он запечатлен вместе с Трентом Александер-Арнолдом и Вирджилом ван Дейком – у всех троих игроков летом истекают контракты с «Ливерпулем ».

«Я считаю, что Вирджил ван Дейк, как капитан клуба, наиболее достойно показал себя в этой ситуации. Его поведение, игра, лидерство в команде. Он не слишком увлечен всем этим.

Вместо того чтобы говорить о Тренте Александер-Арнолде или Мо Салахе, я отдал бы должное Вирджилу ван Дейку. Он справляется с ситуацией, как настоящий политик. Ему задавали вопросы об этом, но он уходил от них. Он здесь, чтобы выиграть чемпионат, он хочет сделать все для «Ливерпуля». Скрещиваю пальцы, он подпишет [новый контракт]. Двум другим игрокам, возможно, стоит взять пример с ван Дейка», – сказал Каррагер .