Каррагер о предложении «Реала» по трансферу Трента: «Они сделали это с согласия игрока или его агента. Все знают, что «Ливерпуль» откажет в любом случае – чего вы добиваетесь?»

Джейми Каррагер обвинил «Реал» в давлении на «Ливерпуль».

Ранее стало известно, что мерсисайдцы отклонили предложение «Реала » о трансфере Трента Александер-Арнолда в январе на сумму около 15 миллионов евро.

«Реал» – задиры. Мне не нравится, они сделали предложение с согласия Трента Александер-Арнолда или по просьбе его агента. Потому что они не сделали бы предложение, если бы им не сказали этого сделать. Но все знают, что «Ливерпуль» в любом случае откажет, так чего вы добиваетесь? Что за шум вы поднимаете?

«Ливерпуль » не продаст Трента в январе, борясь за чемпионство. Давайте не будем наивными. Сейчас никто не делает предложений, не обсудив это с игроком. «Если предложение примут, вы согласитесь перейти?» Люди узнают все до того, как предложение будет сделано», – сказал бывший игрок «Ливерпуля» в подкасте Гари Невилла.