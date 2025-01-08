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  • Пети о Тренте: «Он не защитник, его игра в обороне ужасна – «Ливерпуль» чуть не проиграл «МЮ» из-за него. Один из лучших на своей позиции с мячом, но без него – один из худших»
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Пети о Тренте: «Он не защитник, его игра в обороне ужасна – «Ливерпуль» чуть не проиграл «МЮ» из-за него. Один из лучших на своей позиции с мячом, но без него – один из худших»

Эммануэль Пети раскритиковал игру Трента Александера-Арнолда в обороне.

«Мое мнение о Тренте Александер-Арнолде постоянно – отличный игрок, техничный, с потрясающим пасом и дальновидностью, но он не защитник. Он ненавидит это.

Такая команда, как «Ливерпуль», может справиться с этой слабостью, но из-за него они чуть не проиграли «Манчестер Юнайтед» на «Энфилде». Игра Александер-Арнолда в обороне была ужасна, он очень ленился [в эпизоде], когда Лисандро Мартинес забил.

Я говорю резко, но его уровень игры в обороне меня не удивляет. С мячом Александер-Арнолд лучший на своей позиции, но без мяча – один из худших.

Эта игра много значила, и он это знает, поскольку сам родом из этого города, и «Ливерпуль» у него в ДНК», – сказал бывший игрок сборной Франции, «Арсенала» и «Челси» для DisCasino.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
logoТрент Александер-Арнолд
logoЛиверпуль
logoМанчестер Юнайтед
Эммануэль Пети
logoпремьер-лига Англия
logoЛисандро Мартинес
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