Арне Слот: «Если Салах не забивает пенальти «Реалу», говорят, он отвлечен «ситуацией с контрактом». Трент плохо играет – отвлечен «ситуацией с контрактом». В 9 из 10 случаев результат зависит от соперника»

Арне Слот высказался о ситуации с контрактами игроков «Ливерпуля».

Летом 2025 года соглашения истекают у Мохамеда Салаха, Трента Александер-Арнолда и Вирджила ван Дейка.

«Если Мохамед Салах не забивает пенальти против «Реала», говорят, что он отвлечен своей «ситуацией с контрактом». Если Трент плохо играет, говорят, что он отвлечен своей «ситуацией с контрактом». Если все играют хорошо, никто не отвлечен «ситуацией с контрактом».

В девяти случаях из десяти результат зависит от того, насколько хорошо играет другая команда», – сказал главный тренер «Ливерпуль ».