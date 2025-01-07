Арне Слот: «Если Салах не забивает пенальти «Реалу», говорят, он отвлечен «ситуацией с контрактом». Трент плохо играет – отвлечен «ситуацией с контрактом». В 9 из 10 случаев результат зависит от соперника»
Арне Слот высказался о ситуации с контрактами игроков «Ливерпуля».
Летом 2025 года соглашения истекают у Мохамеда Салаха, Трента Александер-Арнолда и Вирджила ван Дейка.
«Если Мохамед Салах не забивает пенальти против «Реала», говорят, что он отвлечен своей «ситуацией с контрактом». Если Трент плохо играет, говорят, что он отвлечен своей «ситуацией с контрактом». Если все играют хорошо, никто не отвлечен «ситуацией с контрактом».
В девяти случаях из десяти результат зависит от того, насколько хорошо играет другая команда», – сказал главный тренер «Ливерпуль».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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