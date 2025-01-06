Каррагер о Тренте: «Наивно думать, что «Реал» сделал бы предложение в январе, раз может получить его бесплатно через 4 месяца. Он был очень плох против «МЮ», разговоры повлияли»
Вчера «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (2:2) в 20-м туре АПЛ. Защитник мерсисайдцев был заменен на 86-й минуте матча.
«Я подумал, что он очень плох. Игра сложилась для него как нельзя хуже, на нем всегда будет сосредоточено внимание.
Я ожидал, что он покажет игру, которую он так часто показывает, доминируя с правого фланга. Он плеймейкер. Я чувствовал, что система «Манчестер Юнайтед» сыграет ему на руку, будет много места, чтобы поднять голову и делать навесы.
Мне казалось, он будет думать о том, как плохо все говорят о нем, и продемонстрирует действительно хорошую игру. Он был плох в защите, но и не продвигал мяч вперед.
Только он знает, повлияли ли на него эти разговоры, но тот факт, что он был так плох в первом матче после того, как «Реал Мадрид» сделал предложение, говорит мне, что это так.
[Его представители] должно были знать, что происходит. Я не настолько наивен, чтобы думать, что «Реал Мадрид» сделал бы предложение в январе за игрока, которого они могут получить бесплатно через 4 месяца.
Вы серьезно верите, что, когда поступает такое предложение, они сидят дома, смотрят на него по Sky Sports и говорят: «Вау!» Ну конечно», – заявил экс-защитник «Ливерпуля».
Кин о Тренте против «МЮ»: «С такой игрой он окажется в «Транмер Роверс», а не в «Реале». Защищается как школьник»
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