Джейми Каррагер раскритиковал игру Трента Александер-Арнолда с «Ман Юнайтед».

Вчера «Ливерпуль » и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью (2:2) в 20-м туре АПЛ . Защитник мерсисайдцев был заменен на 86-й минуте матча.

«Я подумал, что он очень плох. Игра сложилась для него как нельзя хуже, на нем всегда будет сосредоточено внимание.

Я ожидал, что он покажет игру, которую он так часто показывает, доминируя с правого фланга. Он плеймейкер. Я чувствовал, что система «Манчестер Юнайтед » сыграет ему на руку, будет много места, чтобы поднять голову и делать навесы.

Мне казалось, он будет думать о том, как плохо все говорят о нем, и продемонстрирует действительно хорошую игру. Он был плох в защите, но и не продвигал мяч вперед.

Только он знает, повлияли ли на него эти разговоры, но тот факт, что он был так плох в первом матче после того, как «Реал Мадрид» сделал предложение, говорит мне, что это так.

[Его представители] должно были знать, что происходит. Я не настолько наивен, чтобы думать, что «Реал Мадрид » сделал бы предложение в январе за игрока, которого они могут получить бесплатно через 4 месяца.

Вы серьезно верите, что, когда поступает такое предложение, они сидят дома, смотрят на него по Sky Sports и говорят: «Вау!» Ну конечно», – заявил экс-защитник «Ливерпуля».

Кин о Тренте против «МЮ»: «С такой игрой он окажется в «Транмер Роверс», а не в «Реале». Защищается как школьник»