  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барса» обратилась в Высший совет по спорту с просьбой о регистрации Ольмо и Виктора, в запросе 52 страницы и 60 документов. Клуб надеется, что решение примут в ближайшие часы
57

«Барса» обратилась в Высший совет по спорту с просьбой о регистрации Ольмо и Виктора, в запросе 52 страницы и 60 документов. Клуб надеется, что решение примут в ближайшие часы

«Барселона» обратилась в Высший совет по спорту из-за ситуации с Дани Ольмо.

Напомним, Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барсе» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора.

Каталонский клуб обратился в Высший совет по спорту (CSD) с просьбой о срочном рассмотрении дела. Если ходатайство «Барсы» о регистрации футболистов будет одобрено, Ольмо и Виктор смогут сыграть против «Атлетика» в полуфинале Суперкубка Испании. 

Юридические службы CSD уже изучают запрос «Барселоны», который состоит из 52 страниц и 60 документов. «Блауграна» ожидает, что решение будет принято в ближайшие часы. 

Если вердикт CSD будет отрицательным, у «Барсы» будет возможность обратиться в суд в течение пяти дней. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
logoПау Виктор
logoБарселона
logoДани Ольмо
logoЛа Лига
logoСуперкубок Испании
logoАтлетик
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Президент «Атлетика» о регистрации Ольмо и Виктора: «Это дело «Барсы», Ла Лиги и федерации. Наш клуб не является частью единого фронта – мы лишь считаем, что правила одинаковы для всех»
31сегодня, 14:18
Виктор доверяет «Барсе» на фоне проблем с регистрацией. Форвард ждет разрешения ситуации и сделает все, что ему скажет клуб
15сегодня, 10:32
«Барсе» интересен Дуран. Каталонцы встречались с агентом форварда «Астон Виллы»
23вчера, 21:25
Лапорте завтра вынесут вотум недоверия. Процедуру запустит экс-кандидат в президенты «Барсы» Фарре, сделавший это при Бартомеу в 2020-м (Diario Sport)
79вчера, 20:17
Рекомендуем
Главные новости
Неймар согласился со словами Роналду, что саудовский чемпионат сильнее французского: «У Лиги 1 есть свои плюсы, но здесь игроки лучше. Уровень растет»
2316 минут назад
Устали пересматривать новогодние фильмы? Играйте в Аэрофутбол и заряжайтесь эмоциями
20 минут назадСпецпроект
«Аль-Наср» предлагает Каземиро 650 000 фунтов в неделю. Контактов с «МЮ» еще не было
827 минут назад
Решение о будущем Черчесова в сборной Казахстана может быть принято после 10 января (Sport24)
1137 минут назад
Роберто Карлос разводится с женой – матерью двух из 11 его детей. Бразилец поселился на базе «Реала» на время процесса, супругам предстоит раздел активов на 160 млн евро (Fiesta)
100сегодня, 15:47
Канчельскис о Соболеве: «Отвратительно себя повел по отношению к «Спартаку». Прежние ценности пропали! В мое время его бы на поле убили, сломали, закопали»
64сегодня, 15:34
Хлусевич ищет варианты продолжения карьеры в Европе, «Спартак» готов отдать его в аренду. «Динамо» интересуется Даниилом (Metaratings)
55сегодня, 15:24
Обамеянг о конфликте с Артетой в «Арсенале»: «Я ошибся, не сказав, что не приеду вовремя из-за здоровья мамы. Микель сказал, что я ударил его ножом в спину, хотя был в курсе всего»
18сегодня, 15:12
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первые матчи. «Арсенал» примет «Ньюкасл», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» сыграют в среду
13сегодня, 14:55
Пети о словах Роналду про то, что саудовская лига сильнее Лиги 1: «Иногда лучше промолчать, чем привлекать внимание. Globe Soccer Awards – почти церемония награждения «Реала», в ФИФА наверняка довольны»
59сегодня, 14:44
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок короля Саудовской Аравии. 1/4 финала. «Аль-Хилаль» Малкома встретится с «Аль-Иттихадом» Бензема
823 минуты назад
Обамеянг о том, чего не хватает «Арсеналу» для завоевания трофеев: «Голевой машины. Меня»
545 минут назад
Веретенников вошел в штаб Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа»
8сегодня, 15:54
«Арсенал» – «Ньюкасл». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 14:56
Борис Ротенберг о Дюкове: «Поддерживаю его работу на посту президента РФС. В данных условиях все грамотно и здорово сделано. Он относится к футболу с пониманием и любовью»
13сегодня, 14:55
Агент Батракова о новом контракте с «Локо»: «Этого хотят и Алексей, и клуб. Думаю, мы обо всем договоримся»
7сегодня, 14:46
«Айнтрахт» вряд ли продаст Мармуша в январе. С «Сити» контактов не было
2сегодня, 14:38
«Ахмату» интересен экс-защитник «Пари НН» Масоэро. Переговоры начнутся после январских праздников («РБ Спорт»)
2сегодня, 14:31
Арне Слот: «Если Салах не забивает пенальти «Реалу», говорят, он отвлечен «ситуацией с контрактом». Трент плохо играет – отвлечен «ситуацией с контрактом». В 9 из 10 случаев результат зависит от соперника»
3сегодня, 13:26
Кубок португальской лиги. Полуфинал. «Спортинг» сыграет с «Порту», Спортс’’ покажет матч с комментарием Лукомского и Юрана
сегодня, 13:11
Рекомендуем