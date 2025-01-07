«Барса» обратилась в Высший совет по спорту с просьбой о регистрации Ольмо и Виктора, в запросе 52 страницы и 60 документов. Клуб надеется, что решение примут в ближайшие часы

«Барселона» обратилась в Высший совет по спорту из-за ситуации с Дани Ольмо.

Напомним, Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барсе» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора .

Каталонский клуб обратился в Высший совет по спорту (CSD) с просьбой о срочном рассмотрении дела. Если ходатайство «Барсы» о регистрации футболистов будет одобрено, Ольмо и Виктор смогут сыграть против «Атлетика » в полуфинале Суперкубка Испании.

Юридические службы CSD уже изучают запрос «Барселоны», который состоит из 52 страниц и 60 документов. «Блауграна» ожидает, что решение будет принято в ближайшие часы.

Если вердикт CSD будет отрицательным, у «Барсы» будет возможность обратиться в суд в течение пяти дней.