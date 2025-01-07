Флик о ситуации с Ольмо и Виктором: «Мы можем только ждать. Дани – отличный игрок, нам его не хватает. Но это даст команде возможность еще сильнее сблизиться»
Ханс-Дитер Флик прокомментировал ситуацию с Дани Ольмо и Пау Виктором.
Напомним, Ла Лига и Королевская испанская федерация футбола (RFEF) объявили об отказе «Барсе» в регистрации Дани Ольмо и Пау Виктора. Каталонский клуб обратился в Высший совет по спорту.
«Я не думаю, что это [регистрация игроков] произойдет завтра, но мы будем ждать. Единственное, что мы можем сделать прямо сейчас, – это ждать.
Как я уже говорил, нам нелегко без двух очень важных для нас игроков. Они значительно прибавили. Дани Ольмо – отличный игрок, конечно, нам его не хватает. Но мы должны продолжать работать.
Конечно, это повлияет на нас, но это даст команде возможность еще сильнее сблизиться. Мы должны показать, что мы – команда», – сказал главный тренер «Барселоны».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
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