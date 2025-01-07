Президент «Атлетика» о регистрации Ольмо и Виктора: «Это дело «Барсы», Ла Лиги и федерации. Наш клуб не является частью единого фронта – мы лишь считаем, что правила одинаковы для всех»
Завтра «Атлетик» и «Барселона» встретятся в полуфинале Суперкубка Испании.
Ранее сообщалось, что клубы Ла Лиги готовы подать в суд с ребованием аннулировать результаты турнира, если «Барселоне позволят заявить Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона. В СМИ появлялась информация, что «Атлетик» вошел в число клубов, выступивших против регистрации игроков.
«Это предмет обсуждения «Барселоны» с Ла Лигой и федерацией. Не знаю, откуда появилась эта информация.
Что касается регистрации игроков «Барселоны», которая является частью Ла Лиги и RFEF, то, когда у нас возникли сомнения, мы обратились, чтобы уточнить правила.
«Атлетик» не является частью какого-либо единого фронта, правила одинаковы для всех. Общее мнение состоит в том, что правила одинаковы для всех в любом соревновании. В разных турнирах существуют определенные правила, которые должны соблюдаться всеми.
Мы не разговаривали [с Жоаном Лапортой], но увидимся на матче и обнимемся», – сказал Хон Уриарте.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий