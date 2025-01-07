Президент «Атлетика» о регистрации Ольмо и Виктора: «Это дело «Барсы», Ла Лиги и федерации. Наш клуб не является частью единого фронта – мы лишь считаем, что правила одинаковы для всех»

Президент «Атлетика» высказался о проблемах «Барселоны» с регистрацией игроков.

Завтра «Атлетик» и «Барселона » встретятся в полуфинале Суперкубка Испании.

Ранее сообщалось , что клубы Ла Лиги готовы подать в суд с ребованием аннулировать результаты турнира, если «Барселоне позволят заявить Дани Ольмо и Пау Виктора на вторую часть сезона. В СМИ появлялась информация, что «Атлетик» вошел в число клубов, выступивших против регистрации игроков.

«Это предмет обсуждения «Барселоны» с Ла Лигой и федерацией. Не знаю, откуда появилась эта информация.

Что касается регистрации игроков «Барселоны», которая является частью Ла Лиги и RFEF, то, когда у нас возникли сомнения, мы обратились, чтобы уточнить правила.

«Атлетик » не является частью какого-либо единого фронта, правила одинаковы для всех. Общее мнение состоит в том, что правила одинаковы для всех в любом соревновании. В разных турнирах существуют определенные правила, которые должны соблюдаться всеми.

Мы не разговаривали [с Жоаном Лапортой], но увидимся на матче и обнимемся», – сказал Хон Уриарте.