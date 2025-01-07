Модрич впервые забил в Кубке Испании – в своем 13-м сезоне в «Реале». Он провел 30 матчей в турнире и дважды выиграл трофей
Лука Модрич впервые забил в Кубке Испании – в своем 13-м сезоне в «Реале».
Мадридский клуб одержал разгромную победу над «Депортива Минера» (5:0) в 1/16 финала турнира.
39-летний полузащитник забил на 55-й минуте игры и был заменен на 63-й. Гол стал для него первым в розыгрышах Кубка Испании за 13 сезонов в «Реале».
За это время хорват провел 30 матчей в Кубке короля и дважды выиграл трофей (2013/14, 2022/23).
Анчелотти о Модриче после 5:0 с «Депортива Минера»: «Подарок для футбола. Он готовится к таким матчам как к финалу – важный пример для молодежи»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: MisterChip
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