Де Йонг пропустил тренировку «Барсы» из-за гастроэнтерита. Хавбек сможет сыграть с «Реалом»

Френки де Йонг пропустил тренировку за несколько дней до класико.

Полузащитник «Барселоны» пропустил сегодняшнее занятие из-за гастроэнтерита, сообщает As. При этом ожидается, что он сможет принять участие в матче против «Реала » 26 октября.

Также из-за гастроэнтерита не тренировался защитник «блауграны» Андреас Кристенсен . По этой же причине он пропустил игру с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов (6:1).