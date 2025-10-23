Де Йонг пропустил тренировку «Барсы» из-за гастроэнтерита. Хавбек сможет сыграть с «Реалом»
Френки де Йонг пропустил тренировку за несколько дней до класико.
Полузащитник «Барселоны» пропустил сегодняшнее занятие из-за гастроэнтерита, сообщает As. При этом ожидается, что он сможет принять участие в матче против «Реала» 26 октября.
Также из-за гастроэнтерита не тренировался защитник «блауграны» Андреас Кристенсен. По этой же причине он пропустил игру с «Олимпиакосом» в Лиге чемпионов (6:1).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
