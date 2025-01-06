«Реал» забил 3 гола в стартовые полчаса в Кубке Испании впервые с 2006 года. На выезде – впервые с 1977-го
«Реал» впервые за почти 19 лет забил 3 гола в первые полчаса матча Кубка Испании.
В сегодняшнем матче 1/16 финала против «Депортива Минера» мадридцы вели со счетом 3:0 к 28-й минуте матча.
Последний раз «Реалу» удалось забить 3 гола за первые 30 минут кубкового матча в феврале 2006 года – в ворота «Сарагосы». На выезде «сливочным» не удавалось сделать этого с 1977 года.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (3:0, перерыв).
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mister Chip
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