«Реал» забил 3 гола в стартовые полчаса в Кубке Испании впервые с 2006 года. На выезде – впервые с 1977-го

«Реал» впервые за почти 19 лет забил 3 гола в первые полчаса матча Кубка Испании.

В сегодняшнем матче 1/16 финала против «Депортива Минера » мадридцы вели со счетом 3:0 к 28-й минуте матча.

Последний раз «Реалу » удалось забить 3 гола за первые 30 минут кубкового матча в феврале 2006 года – в ворота «Сарагосы». На выезде «сливочным» не удавалось сделать этого с 1977 года.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (3:0, перерыв).