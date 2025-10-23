  • Спортс
  Венгер верит в чемпионство «Арсенала»: «Есть состав, чтобы справиться с любыми проблемами. У «Ливерпуля» Собослаи играл правого защитника – «канониры» бы не оказался в такой ситуации»
Арсен Венгер считает, что состав позволит «Арсеналу» выиграть АПЛ в этом сезоне.

«Да, без сомнений. Можно сказать, что я говорю это каждый год, но я считаю, что в этом году у них действительно есть все, чтобы справиться с любыми проблемами.

Когда в прошлом сезоне они потеряли Кая Хавертца и Букайо Сака, это было слишком, но в этом году у них есть [Нони] Мадуэке, [Эберечи] Эзе, [Габриэль] Мартинелли, [Леандро] Троссард. В защите у них [Кристиан] Москера, на флангах и в обороне есть ротация. [Майлз] Льюис-Скелли сейчас не попадает в основной состав, а он игрок сборной Англии.

Сравните их с «Ливерпулем». Я смотрел их матч против «Челси», где [Доминик] Собослаи играл на позиции правого защитника, а [Райан] Гравенберх – в центре. «Арсенал» бы не оказался в такой ситуации», – заявил бывший главный тренер «канониров».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sports Illustrated
