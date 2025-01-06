Анчелотти о 5:0 с «Депортива Минера»: «Класс «Реала» выше, очевидно – мы проявили мотивацию и приверженность. Хороший опыт для молодых игроков»

Карло Анчелотти прокомментировал победу над «Депортива Минера» в Кубке Испании.

«Реал » одержал разгромную победу (5:0) в матче 1/16 финала Кубка Испании.

«Я попросил [молодых игроков] продемонстрировать свои качества. Они молоды, и для них играть с нами – это хороший опыт. Мы все время наблюдаем за ними.

Атмосфера была очень приятной для игроков, после матча они остались, чтобы подписать футболки болельщиков, с этой точки зрения это был хороший матч.

Очевидно, наш класс выше, и мы смогли сохранить мотивацию и приверженность», – сказал главный тренер «Реала».