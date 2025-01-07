Анчелотти о Модриче после 5:0 с «Депортива Минера»: «Подарок для футбола. Он готовится к таким матчам как к финалу – важный пример для молодежи»

Карло Анчелотти назвал Луку Модрича подарком для футбола.

Ранее «Реал » одержал разгромную победу над «Депортива Минера » (5:0) в матче 1/16 финала Кубка Испании. 39-летний полузащитник был заменен на 63-й минуте игры.

«Это подарок для футбола. Тем более для тех, кто может наслаждаться этим вблизи: для болельщиков, партнеров по команде, тренера... Всего «Реала».

Для меня это большой подарок, особенно из-за того, как он готовится к таким матчам. Он словно готовится к финалу, это очень важный пример для молодежи», – заявил главный тренер «Реала».