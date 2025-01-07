Анчелотти о Модриче после 5:0 с «Депортива Минера»: «Подарок для футбола. Он готовится к таким матчам как к финалу – важный пример для молодежи»
Карло Анчелотти назвал Луку Модрича подарком для футбола.
Ранее «Реал» одержал разгромную победу над «Депортива Минера» (5:0) в матче 1/16 финала Кубка Испании. 39-летний полузащитник был заменен на 63-й минуте игры.
«Это подарок для футбола. Тем более для тех, кто может наслаждаться этим вблизи: для болельщиков, партнеров по команде, тренера... Всего «Реала».
Для меня это большой подарок, особенно из-за того, как он готовится к таким матчам. Он словно готовится к финалу, это очень важный пример для молодежи», – заявил главный тренер «Реала».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
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