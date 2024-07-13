Ямаль о Месси: «Сравнения с лучшим в истории не помогут. Я не стану таким, как он»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Испании по футболу Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль высказался о сравнениях с Лионелем Месси.

– Многие люди сравнивают тебя с Месси. Что думаешь об этом?

– Я стараюсь оставаться Ламином. Хочу, чтобы люди узнавали меня таким, какой я есть.

В конце концов, сравнения с лучшим игроком в истории – это не то, что тебе поможет. Я никогда не буду таким, как он.

Стараюсь быть собой, люди узнают во мне Ламина Ямала, и это все, – сказал вингер сборной Испании и «Барселоны», которому сегодня исполнилось 17 лет.

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24 комментария
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Красавчик!! Не по годам адекватный ответ!!
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
роналду сравнивают с Элтоном Джоном, Азизом Мразишем и Инстасамкой, Месси сравнивают с Пеле, Марадоной и Ямалем:))
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Вся молодежь (Ямаль, Вини, Джуд, Мусиала) на вопрос: Месси или Роналду? Отвечала: Месси.
За Роналду: Хвича, Дзюба, Лунин😁
Гелевые, держу вас в курсе
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Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Ему осталось оформить еще два гола или ассиста в плей-офф Евро/ЧМ, чтобы сравняться с Кришти по результативным действиям)
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Все правильно говорит этот юноша. С Месси можно сравнить разве что Давыдова
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Ответ OldRedWhite
Кто может объяснить такой парадокс ? Все представители религии добра обожают Месси , но играет у них почему-то Роналдо !
Так есть и те, кто Роналду обожает.
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Комментарий удален пользователем
чтобы быть Месси...надо родится Месси
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Главное много не болтать.. Иначе станешь похож на Авейру.. Не дай бог.. 🤭🤣
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Ответ Владимир Самсонов
Так есть и те, кто Роналду обожает.
Много меньше !
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Ответ Men77
Вся молодежь (Ямаль, Вини, Джуд, Мусиала) на вопрос: Месси или Роналду? Отвечала: Месси. За Роналду: Хвича, Дзюба, Лунин😁 Гелевые, держу вас в курсе
Мбаппе
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