Ямаль о Месси: «Сравнения с лучшим в истории не помогут. Я не стану таким, как он»

Ламин Ямаль высказался о сравнениях с Лионелем Месси.

– Многие люди сравнивают тебя с . Что думаешь об этом?

– Я стараюсь оставаться Ламином. Хочу, чтобы люди узнавали меня таким, какой я есть.

В конце концов, сравнения с лучшим игроком в истории – это не то, что тебе поможет. Я никогда не буду таким, как он.

Стараюсь быть собой, люди узнают во мне , и это все, – сказал вингер сборной и «Барселоны», которому сегодня исполнилось 17 лет.

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