Савиола о Ямале: «Поняли все, когда ему было 15 лет – немногие обладают такими способностями и взглядом на футбол. Сравнивать с Месси нехорошо, ему придется очень много работать»
Хавьер Савиола высказался о качествах Ламина Ямаля.
«Мы поняли все в первый год, когда ему было 15 лет. Просто увидев его, уже понимаешь, что он другой. Очень немногие обладают такими способностями и таким взглядом на футбол.
Мы знали, чего ожидать. Он позволял давать советы, много слушал… Это было скопление множества факторов. Помимо того, что это великолепный футболист, он личность, у которой есть абсолютно все.
Сравнивать его с Месси нехорошо для Ламина. Я бы хотел, чтобы он пошел по его стопам, но ему придется очень много работать», – отметил бывший форвард «блауграны».
Со статистикой 17-летнего Ямаля в «Барселоне» и сборной Испании можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости