Савиола о Ямале: «Поняли все, когда ему было 15 лет – немногие обладают такими способностями и взглядом на футбол. Сравнивать с Месси нехорошо, ему придется очень много работать»

Хавьер Савиола высказался о качествах Ламина Ямаля.

«Мы поняли все в первый год, когда ему было 15 лет. Просто увидев его, уже понимаешь, что он другой. Очень немногие обладают такими способностями и таким взглядом на футбол.

Мы знали, чего ожидать. Он позволял давать советы, много слушал… Это было скопление множества факторов. Помимо того, что это великолепный футболист, он личность, у которой есть абсолютно все.

Сравнивать его с Месси нехорошо для Ламина . Я бы хотел, чтобы он пошел по его стопам, но ему придется очень много работать», – отметил бывший форвард «блауграны».

Со статистикой 17-летнего Ямаля в «Барселоне» и сборной Испании можно ознакомиться здесь .