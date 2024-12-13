Месси об игроке, напоминающем ему себя в молодости: «Назову Ямаля. Из-за того, что он уже сделал, и будущего, которое его ждет»
Лионель Месси назвал Ламина Ямаля игроком, напоминающим ему себя в молодости.
«Есть отличные игроки, у которых прекрасное будущее. Если мне придется на ком-то остановиться, я назову Ламина из-за того, что он уже сделал в своем возрасте, и из-за будущего, которое ждет его впереди.
Это зависит от него, а также от многих вещей, потому что футбол таков, но он – настоящее и будущее», – сказал нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами».
Ямаль о Месси: «Сравнение с лучшими в истории означает, что ты делаешь все правильно. Главное – не обращать внимания, важнее всего создать наследие»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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