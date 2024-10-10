Йорди Кройфф о сравнениях Ямаля с Месси: «Посмотрим, когда ему будет 30 лет. Но Ламин может ознаменовать собой эпоху»
Йорди Кройфф высказался о сравнениях Ламина Ямаля с Лионелем Месси.
«Он особенный игрок, с особенным талантом, индивидуальностью. Уже с первого дня без какого-либо страха он действовал в духе: «Отдайте мне мяч, я покажу свою игру».
Ламин – очевидно, игрок, который собирается ознаменовать собой эпоху, но говорить, что он будет как Месси... Мы узнаем, когда Ямалю исполнится 30 лет», – сказал бывший игрок и директор «Барселоны» Кройфф в эфире Movistar+.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
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