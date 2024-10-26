Хавьер Савиола: «У Ямаля есть все, чтобы стать номером один в мире, но достичь высот Месси невозможно»

Хавьер Савиола высоко отозвался о Ламине Ямале.

«Ямаль – не по годам развитый игрок и вообще огромный талант, мы поняли это уже в 15 лет. Он один из тех волшебных мальчиков, которые проявляются очень редко.

У него есть все, чтобы стать номером один в мире, но достичь уровня Месси – задача не из легких. Невозможно достичь высот Лео за 20 лет – ни Ламину , ни кому-либо другому», – сказал экс-игрок «Барсы» и «Реала».