Хавьер Савиола: «У Ямаля есть все, чтобы стать номером один в мире, но достичь высот Месси невозможно»
Хавьер Савиола высоко отозвался о Ламине Ямале.
«Ямаль – не по годам развитый игрок и вообще огромный талант, мы поняли это уже в 15 лет. Он один из тех волшебных мальчиков, которые проявляются очень редко.
У него есть все, чтобы стать номером один в мире, но достичь уровня Месси – задача не из легких. Невозможно достичь высот Лео за 20 лет – ни Ламину, ни кому-либо другому», – сказал экс-игрок «Барсы» и «Реала».
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