Месси о присуждении Президентской медали Свободы: «Для меня большая честь получить такое признание. Искренне ценю этот жест»
Напомним, Джо Байден наградил форварда «Интер Майами» Президентской медалью Свободы – одной из двух высших наград США для гражданских лиц. Месси не смог посетить официальное мероприятие в Белом доме.
По информации Marca, несколько дней назад аргентинец написал письмо, в котором предупредил, что не сможет присутствовать на церемонии. Он отметил, что сможет забрать медаль позднее – когда вернется в Соединенные Штаты.
«Для меня большая честь получить такое признание. Это огромная привилегия, и я глубоко благодарен за нее.
К сожалению, у меня есть согласованные заранее обязательства, из-за которых я не смогу присутствовать на церемонии в Белом доме 4 января. Однако я хочу, чтобы вы знали, что я искренне ценю этот жест», – написал Месси.
Помимо Месси, награду, в частности, получили баскетболист Мэджик Джонсон, актеры Майкл Джей Фокс и Дензел Вашингтон, фронтмен U2 Боно, приматолог Джейн Гудолл, модельер Ральф Лорен, главный редактор американского Vogue Анна Винтур, инженер и популяризатор науки Билл Най.
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