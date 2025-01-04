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Байден вручит Месси и Мэджику Джонсону Президентскую медаль Свободы – одну из двух высших наград США для гражданских лиц

Джо Байден вручит Лионелю Месси и Мэджику Джонсону Президентскую медаль Свободы.

Награждение состоится сегодня. Президентская медаль Свободы – одна из двух высших наград США для гражданских лиц.

Месси, самый титулованный футболист мира, выступает за «Интер Майами». Белый дом отметил благотворительную деятельность аргентинца, присудив ему награду.

«Месси поддерживает программы здравоохранения и образования для детей по всему миру через Фонд Лео Месси и является послом доброй воли ЮНИСЕФ», — говорится в сообщении Белого дома.

Джонсон – один из величайших баскетболистов, пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс», трехкратный MVP и член Зала славы.

«За пределами площадки он успешный предприниматель и филантроп, который поддерживает малообеспеченные сообщества через свой фонд Magic Johnson Foundation», — отметили в Белом доме.

Опубликовано: Sports
Источник: The Athletic
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